Erdemli’de kan bağışı kampanyası

Belediye personeli ve vatandaşların katıldığı kampanyada 200 kişi kan bağışında bulundu. Kampanyayla ilgili açıklamalarda bulunan Mersin Kızılay Kan Merkez Müdürü Saltuk Buğra Özcanlı, Mersin il sınırları içerisinde Anamur’dan Çamlıyayla’ya kadar 8 ekiple birlikte kan bağışı organizasyonları düzenlediklerini, il sınırları içerisinde günlük 300 ünite civarında gerek kamu hastaneleri, gerekse özel hastanelere kan temin ettiklerini belirtti.

Ramazan ayı dolayısıyla stoklarının azalmış olduğunu ifade eden Özcanlı, bu tür toplu kan bağışı organizasyonlarının desteklenmesi gerektiğinin söyleyerek, 18-65 yaş arası her bireyin kan bağışı yapabileceğini kaydetti.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise, "Sağlık problemi olmayan herkes kan vermelidir. Verdiğimiz bu kanla hiçbir şey kaybetmiyoruz. Diğer taraftanda bir canı kurtarıyoruz. Kan bağışı da yardımlaşmanın güzel bir örneğidir. Kan bağışı konusunda duyarlı olmak zorundayız. Çalışmaların amacına ulaşmasını, faydalı olmasını diliyoruz. Bu tür etkinliklere olan desteğimiz sürecek" dedi.