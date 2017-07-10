Erdemli’de köylerarası futbol turnuvası başladı

15 Temmuz şehitleri anısına gerçekleştirilen turnuva, bu yılda Erdemli Belediyesi desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Birçok köyümüzde, mahallemizde spor tesisleri yaparak bugün bu tür turnuvaların birçok köyde gerçekleşmesine vesile olduk. Birçok sahayı yeniledik. İnsanımızın emrine sunduk. Öte yandan herkesten farklı olarak Avgadı yaylamıza tenis kortu yapımına başladık. Herkes için spor, herkes için hizmet ilkesiyle hareket ediyoruz. Hizmetlerimiz sürecek" dedi.

Tollu, turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar dileyerek, turnuvanın centilmenlik içerisinde geçmesini temenni etti.