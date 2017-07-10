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10 Temmuz 2017 13:58

Erdemli’de köylerarası futbol turnuvası başladı

Bu yıl 13’üncüsü yapılan Kaymakamlık Köylerarası Futbol Turnuvası, Veyselli Mahalle Futbol Sahasında yapılan Güneyli-Çamlı maçı ile başladı.

Erdemli’de köylerarası futbol turnuvası başladı

10 Temmuz 2017 13:58


15 Temmuz şehitleri anısına gerçekleştirilen turnuva, bu yılda Erdemli Belediyesi desteğiyle gerçekleştiriliyor.


Konuyla ilgili açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Birçok köyümüzde, mahallemizde spor tesisleri yaparak bugün bu tür turnuvaların birçok köyde gerçekleşmesine vesile olduk. Birçok sahayı yeniledik. İnsanımızın emrine sunduk. Öte yandan herkesten farklı olarak Avgadı yaylamıza tenis kortu yapımına başladık. Herkes için spor, herkes için hizmet ilkesiyle hareket ediyoruz. Hizmetlerimiz sürecek" dedi.


Tollu, turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar dileyerek, turnuvanın centilmenlik içerisinde geçmesini temenni etti.




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