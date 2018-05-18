Erdemli’de öğrenciler için motivasyon toplantısı yapıldı

Erdemli Belediyesi tarafından Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda, öğrencilerin sınav kaygısını en az düzeye indirmek amaçlandı. Yaklaşık 750 kişinin katıldığı toplantıda, alanında uzman kişiler öğrencilere bilgi ve birikimlerini aktardı. Bu kapsamda, Sosyal Bilgiler alanında Metin Özdamarlar, Türkçe alanında Mesut Hayat, Fen Bilimleri alanında Fatih Gizligider ve Matematik alanında Sinan Sarıtaş öğrencilere sınava gidiş sürecinde, sınav esnasında kaygı ve streslerine yenik düşmeden, soruları doğru kavrayıp, yorumlayarak, çözümleme yöntemlerini aktardı. Örnek soru çözümleriyle sınav sistemini değerlendiren yazarlar, anlatımlarını karikatürlerle birleştirerek eğlenceli hale getirdi.

Seminer sonrasında konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "İnşallah sizler yarının Türkiye’sinde çok daha önemli mevkilerde olacaksınız ve Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine sizler sayesinde ulaşacağız. Zira bu millet dünyaya medeniyet öğreten, insanlık dersi veren, mazlumların yaralarını saran ve onların umudu olan bir millettir. Bulunduğumuz durumla yetinmiyoruz, yetinmeyeceğiz. Atalarımızdan aldığımız şevk ve gücü bu asil millet için kullanacağız. Hocalarımız 16 saat çalıştıklarını bildirdi bu da demektir ki biz hiç durmadan çalışmalıyız, dünyada hak ettiğimiz yeri almak boynumuzun borcudur. Sınavınızda başarılar diliyorum ve unutmayın ki bizler siz evlatlarımız için varız, elimizden ne gelirse sizler için yapmaya hazırız" dedi.