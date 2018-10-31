Erdemli'de okçuluk kursu başladı

Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde açılan okçuluk kursuna 42 sporcu katılırken, bu sayının her geçen gün arttığı ifade edildi. Verilen eğitimlerde temel okçuluğa yönelik dersler alan kursiyerler, nisan ayında Okullararası Okçuluk İl Birinciliğine katılacaklar.

Okçuluğun Erdemli'de büyük ilgi göreceğine inandığını kaydeden Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Türkiye Okçuluk Federasyonu Mersin İl Temsilcisi aynı zamanda okçuluk antrenörü Alper Coşar, Meryem Toptaş ve Melike Öz eşliğinde 42 sporcuyla okçuluk kursunun haftanın 3 günü Erdemli Belediyesi okçuluk sahasında sürdüğü bilgisini verdi. Tollu, "Ata sporu olan okçuluğu yeni nesillere sevdirmek, öğretmek ve Erdemli'yi daha çok tanıtarak, bu branşa yeni sporcular kazandırmak istiyoruz" dedi.

Erdemlilileri geleneksel sporlarla tanıştırmaya ve spor olanaklarını çoğaltmaya devam ettiklerini belirten Tollu, yeni sporcular kazandırma hedeflerini gerçekleştirmek istediklerini de vurgulayarak, "Amacımız ata sporu okçuluğu Erdemli'de daha iyi tanıtıp, yeni sporcular kazandırmak. Bu sporu Erdemli'de yaşatmaya ve tanıtmaya çalışıyoruz. Herkesten destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.