Erdemli'de park bakım çalışmaları sürüyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin park ve bahçelerinde bulunan ağaç ve bitkilere budama çalışmaları yapılırken, diğer taraftan çim biçme ve havalandırma işlemleri yapılıyor. Erdemli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, yeni ağaç ve bitki dikiminin yanı sıra mevcut ağaç ve bitkilerin de mevsimsel bakımları gerçekleştiriliyor.

İlk defa bu kadar çok yeşil alana sahip olduklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçenin yeşil alan ve dinlenme yerleri konusunda eksikleri olduğunu ve kendi dönemlerinde bu eksikliği hızla kapatmaya başladıklarını vurguladı. Yapılan çalışmalar sayesinde özellikle çocukların rahat ettiğini kaydeden Tollu, aynı zamanda ilçenin yavaş yavaş şehir görünümü almaya başladığını belirtti. Özellikle tatil günlerinde ve okul sonralarında yaptıkları parklarda çocukları görmenin, ne kadar doğru bir iş yaptıkları konusunda kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Tollu, bu çalışmaların yanı sıra bahar aylarında yapılan ağaç-bitki bakımlarının da düzenli olarak sürdürüldüğünü dile getirdi.