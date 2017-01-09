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09 Ocak 2017 15:04

Erdemli’de park ve bahçe bakımları sürüyor

Erdemli’de park ve bahçe bakımları sürüyor

09 Ocak 2017 15:04

Mersin’in Erdemli İlçe Belediyesince, ilçe genelinde bulunan park ve yeşil alanlara rutin bakımlar sürüyor. Olumsuz hava şartlarından dolayı etkilenen yerlerin temizlik ve tadilatları yapılırken, ağaçlar da budanıyor.
Erdemli’de park ve bahçelere geniş kapsamlı bakım çalışmaları kapsamında, özellikle sahil bandında ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Özelikle de ilçenin cazibe merkezi pozisyonunda olan sahil bandında bulunan aksaklıkların çözümü için kolları sıvayan belediye yetkilileri, burada geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.
Bu yıl, kış ayının sert geçmesi ve buna bağlı olarak olumsuz hava şartlarından etkilenen yerlere öncelik verildiğini belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yaptığı denetimler neticesinde gördüğü aksaklıkların giderilmesi için de talimatlar verdi. Yoğun yağan yağmur ve sert fırtınadan zarar gören ağaçların bakımı ve budama işlemi yapılırken bir taraftan da, oluşan çöplerin düzenli olarak alındığını kaydeden Tollu, diğer bölgelerde de bu tür çalışmaların yapıldığını ifade etti. Hem vatandaşlardan gelen ihbarlar hem de kendilerinin tespit ettiği yerlere anında müdahale edildiğini dile getiren Tollu, vatandaşlara da hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.
Erdemli’nin sahipsiz olmadığını vurgulayan Tollu, "Artık ilçemizde yerel yönetim konusunda konusuna hakim bir otorite oluşmuştur. Sistematik bir şekilde hizmet üretiyor, aksaklıklar gideriliyor ve gerekli iletişimler kuruluyor. Belediyemiz bu anlamda gerçek bir belediye yani olması gereken, vatandaşın arzu ettiği bir belediye konumuna Allah’a şükür gelmiştir. Bunla yetinmeyeceğiz elbet. Daha iyisi, daha mükemmeli için çalışmaya devam edeceğiz. İnsanlarımızı mutlu etmek gibi bir ilkemiz var. Nerede yaşarlarsa yaşasınlar. İsterse insanımız ilçenin en uzak yerinde bir tek hanede bir tek kişi olsun. İşte onun bile mutluluğu bizim hedefimiz, ilkemizdir. Bu ilke ve hedefe göre çalışırsanız zaten sistem kendiliğinden kurulmuş oluyor. Bu doğrultuda çalışmalarımız sürüyor" dedi.



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