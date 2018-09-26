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Erdemli'de parke çalışmaları devam ediyor

Erdemli Belediyesi köyden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerindeki parke çalışmalarını sürdürüyor.


Bu kapsamda Karahıdırlı Mahallesi'nin yolları parke ile donatıldı. Erdemli'nin büyükşehir yasası sonrasında 71'e yükselen mahalle sayısına dikkat çeken Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bu artışa rağmen son derece büyük işler başardıklarının altını çizdi.


Erdemli Belediyesi'nin parke yol hizmeti anlamında oldukça önemli hizmetler gerçekleştirdiğini kaydeden Tollu, ilçenin tarihinde almadığı parke hizmetini kendi dönemlerinde gördüğünü ifade etti. En uzak yerleşim bölgeleri dahil tüm mahallelere parke döşemeyi sürdürdüklerini ifade eden Tollu, bu kapsamda belediye ekiplerinin Karahıdırlı Mahallesi'nin tüm sokaklarında parke çalışmasına devam ettiğini belirtti.

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