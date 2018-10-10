Erdemli'de parke döşeme çalışmaları sürüyor

Erdemli Belediyesi'nin mahalleye dönüşen köylerde parke döşeme çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Bu kapsamda belediye ekipleri, daha önce köy statüsünde olan Yağda Mahallesi'nde parke yol çalışması yaptı. En uzak yerleşim bölgeleri dahil tüm mahallelere parke döşemeyi sürdürdüklerini söyleyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bu kapsamda belediye ekiplerinin Yağda Mahallesi'nin tüm sokaklarında parke çalışmasına devam ettiğini kaydetti. Yakın zamanda çalışmaların tamamlanmasıyla Yağda'nın güzel bir görünüme sahip olacağını ifade eden ve vatandaşların yapılan hizmetlere sahip çıkması gerektiğini belirten Tollu, "İhtiyar, genç, çoluk, çocuk demeden el ele vererek ve azimle çalışarak Allah'ın izniyle mahallelerimizi de zirvelere taşıyacağız. Bize hizmet etmek, sizlere de bu hizmetlere sahip çıkmak düşer" dedi.

"Mahalleye dönüşen köylerle birlikte mahallelerimiz yapılan yol ve kaldırım çalışmalarıyla çağdaş bir görünüme kavuşuyor" diyen Tollu, “Göreve başladığımızdan bu yana, üretimini ve döşeme işini kendi bünyemizde yaptığımız ve daha az maliyet sağladığımız parke yol işinde çok iddialı bir konumda bulunuyoruz. Yetişemediğimiz noktalarda hizmet satın alımı da yapıyoruz. Yapılan parke çalışmaları neticesinde Erdemli yolları ve kaldırımlarıyla çağdaş bir şehir görünümüne kavuşmaktadır. Yaptıklarımızla yetinmiyoruz her geçen zamanda üzerine koyarak bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor. Bu bağlamda önceliğimiz bugüne kadar parke yol ve kaldırımla tanışmayan köy ve beldelerimizdir. Buralara tarihlerinin en büyük hizmetlerini götürüyoruz. Allah'ın izniyle daha da iyisini yapıp, insanlarımızı mutlu edeceğiz" diye konuştu.