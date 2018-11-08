İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erdemli'de parke yol çalışmaları

Erdemli Belediyesi’ne bağlı ekipler, Kösbucağı Mahallesi’nde ihtiyaç duyulan bölgelere parke yol çalışması gerçekleştiriyor.

Erdemli Belediyesi'ne bağlı ekipler, Kösbucağı Mahallesi'nde ihtiyaç duyulan bölgelere parke yol çalışması gerçekleştiriyor.


Çalışmalarla ilgili bilgi veren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçenin en uzak bölgelerine dahi eşit hizmet götürdüklerini belirterek, çalışmaların devam edeceğini kaydetti. Kösbucağı Mahallesi'nde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Tollu, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyledi.


Vatandaşların yapılan hizmetlere sahip çıkması gerektiğini söyleyen Tollu, "İhtiyar, genç, çoluk, çocuk demeden el ele vererek ve azimle çalışarak Allah'ın izniyle mahallelerimizi de zirvelere taşıyacağız. Bize hizmet etmek, sizlere de bu hizmetlere sahip çıkmak düşer" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.