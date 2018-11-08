Erdemli'de parke yol çalışmaları

Erdemli Belediyesi'ne bağlı ekipler, Kösbucağı Mahallesi'nde ihtiyaç duyulan bölgelere parke yol çalışması gerçekleştiriyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçenin en uzak bölgelerine dahi eşit hizmet götürdüklerini belirterek, çalışmaların devam edeceğini kaydetti. Kösbucağı Mahallesi'nde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Tollu, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Vatandaşların yapılan hizmetlere sahip çıkması gerektiğini söyleyen Tollu, "İhtiyar, genç, çoluk, çocuk demeden el ele vererek ve azimle çalışarak Allah'ın izniyle mahallelerimizi de zirvelere taşıyacağız. Bize hizmet etmek, sizlere de bu hizmetlere sahip çıkmak düşer" dedi.