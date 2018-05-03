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03 Mayıs 2018 12:50

Erdemli’de sazlık ve çamurla dolan kanallar temizleniyor

Erdemli Belediyesi, kış mevsimi sonrası sazlık ve çamurla dolan kanalları temizliyor.

Erdemli’de sazlık ve çamurla dolan kanallar temizleniyor

03 Mayıs 2018 12:50


Erdemli Belediyesi, Kocahasanlı kanalında kış mevsimi sonrası temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalardan memnuniyetini dile getiren Kocahasanlı Mahalle Muhtarı Adem Arslan, belde belediyesi iken büyük sıkıntı çektiklerini belirterek, "İyi ki büyükşehir yasası çıktı. Kasabamız mahalleye dönüşerek Erdemli Belediyesi’ne bağlandı. Böylece susadığımız hizmete ilçe belediyesi sayesinde kavuştuk. Yollarımız yapıldı, sosyal tesislerimiz yapıldı, temizlik çalışmaları zamanında ve güzel yapılıyor. Camilerimize, okullarımıza ve Kuran kurslarımıza bakım ve temizlik hizmetlerinden başka her türlü destek veriliyor. Bunun için Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" dedi.


Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da tüm mahallelere eşit hizmet götürmeye çalıştıklarını belirterek, Kocahasanlı’da yapılan kanal temizliğinin belediye kanununa göre kendi görev ve yetkilerinde olmadığı halde yaptıklarını kaydederek, "Biz hizmetleri hakkın ve halkın rızası için yapıyoruz. Kendi yetki alanımızda olmasa da işin önemi bakımından sosyal belediyecilik ve sorumluluk anlayışıyla kanal temizliğini de yapıyoruz. Önemli olan halkımızın rahatı ve huzuru için bir şeyler yapabilmektir" şeklinde konuştu.




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