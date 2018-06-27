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27 Haziran 2018 15:10

Erdemli’de selin yaraları sarılıyor

Erdemli’nin yayla kesimlerinde geçtiğimiz günlerde yaşanan aşırı yağış nedeniyle oluşan selin bıraktığı hasarın kaldırılması için belediye ekipleri yoğun bir çalışma başlattı.

Erdemli’de selin yaraları sarılıyor

27 Haziran 2018 15:10


Yağıştan en çok etkilenen Sorgun Mahallesi ve diğer güzergahta meydana gelen sel nedeniyle yollarda ve bahçelerde oluşan hasarı gidermek amacıyla Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Yağışların başlamasıyla aniden bastıran sele karşı özellikle Alata deresi civarında halkın daha dikkatli ve hassas olmasını isteyen Erdemli Belediyesi, diğer yandan sel öncesi Alata deresi üzerinde özellikle köprü başlarında dere taşkınına karşı büyük önlemler aldı.


Yaşanan aşırı yağış sonrası oluşan selden zarar gören tüm yolların bakım ve onarımı için çalışma başlatan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle Sorgun Mahallesi’nde vatandaşların sıkıntılarını gidermek, yaz mevsimi ve yayla sezonunun başlamasıyla hayatın olağan akışını normalde tutmak amacıyla titiz ve yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Sorgunda bozulan yolları onarmak amacıyla düzeltme ve malzemeli bakım çalışmaları 4 kamyon ve 4 iş makinasıyla yoğun bir şekilde sürdürülüyor.


Yapılan çalışmaları yerinde takip etmek ve oluşan zararları yerinde görmek amacıyla bölgeyi ziyaret eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, belediye olarak yaşanan sıkıntıları gidermek gibi bir görev ve sorumluluklarının olduğunu bildirdi. Tollu," Yol ile ilgili yaraları biz sararız, Allah izin verirse. Bizim görev sahamıza giren her türlü konularda gerekeni yapacağız. Belediye olarak 7 gün 24 saat sizlerin emrindeyiz. En büyük tesellimiz can kaybının olmayışı" dedi.




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