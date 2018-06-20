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20 Haziran 2018 16:00

Erdemli’de sıcak asfalt çalışması devam ediyor

Mersin’in Erdemli ilçe Belediyesi’ne bağlı Çeşmeli Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Erdemli’de sıcak asfalt çalışması devam ediyor

20 Haziran 2018 16:00


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, mahalleye dönüşen beldelerde asfaltlama hizmeti konusunda eksiklerini tespit ettiklerini ve programları dahilinde sıcak asfalt serdiklerini belirterek, bu yıl Erdemli sınırları içerisinde sıcak asfaltla tanışmamış mahalle bırakmayacaklarını dile getirdi. Asfalt hizmetlerine ara vermeden devam ettiklerini kaydeden Tollu, "Erdemli Belediyesi olarak asfaltlama hizmeti konusunda 4 yıldır canla başla çalışıyoruz. Bin 100 kilometre asfalt yol hizmeti gerçekleştirdik. 112 bin metre yeni yol açtık. 158 bin metre parke yol yaptık. Bütün eksiklikler tespit edilmiş durumda ve çok yakında hepsini çözüme kavuşturacağız. Söz verdiğimiz üzere Erdemli sınırları içerisinde asfaltlanmamış yol bırakmayacağız. Vatandaşlarımızın bunda zerre kadar şüphesi olmasın. İhtiyaç olan her yere asfalt hizmetini götürmeye devam edeceğiz" dedi.


Vatandaşların ulaşım konusunda rahat etmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerinin altını çizen Tollu, bunun için ciddi bir gayret sarf ettiklerini, bu çalışmaların da bu amaca hizmet ettiğini söyledi.




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