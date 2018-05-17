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17 Mayıs 2018 12:23

Erdemli’de sıcak asfalt çalışması

Mersin’in Erdemli İlçe Belediyesi, mahallelerdeki sıcak asfalt çalışmasını sürdürüyor.

Erdemli’de sıcak asfalt çalışması

17 Mayıs 2018 12:23


Ekipler, merkez mahallelerde yapılan sıcak asfalt çalışmalarından sonra Kargıpınarı Mahallesi’nde çalışmalarını sürdürüyor.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli’nin her köşesinde sıcak asfalt çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, ilçeye ilkleri yaşatmaya devam edeceklerini söyledi. Erdemli’nin her köşesinin asfalt hizmetleriyle örüldüğünü söyleyen Tollu, ekiplerin Erdemli’nin değişik mahallerinde sıcak asfalt çalışmalarını eş zamanlı olarak yürüttüğünü dile getirdi. Havaların ısınmasıyla birlikte çalışmaların hızlandığını belirten Tollu, ekiplerin şu anda Kargıpınarı’nda çalıştığını ifade etti. Asfalt çalışmaları konusunda belediye olarak üzerilerine düşen görevi fazlasıyla yaptıklarına vurgu yapan Tollu, "Erdemli Belediyesi olarak özellikle sıcak asfalt hizmeti konusunda büyük bir atağa kalkmış bulunuyoruz. Bütün mahallelerimizi sıcak asfaltla tanıştırdık. Bu konuda son derece ciddi çalışıyoruz. Erdemli sınırları içerisinde ihtiyaç olan her yere sıcak asfalt hizmetini götüreceğiz. Erdemli’nin yayla mahallelerinde asfaltlanmamış yol ve sokak bırakmayacağız. Belediye olarak ilçemizin tüm yol ve asfalt ihtiyaçlarını tespit ederek hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz. Vatandaşımız bu hizmetleri sonuna kadar hak ediyor, hayırlı uğurlu olsun" dedi.




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