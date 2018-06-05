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05 Haziran 2018 11:18

Erdemli’de sokaklar parke taşla donatılıyor

Erdemli Belediyesi, Karahıdırlı Mahallesi’nin yollarına parke taş döşüyor.

Erdemli’de sokaklar parke taşla donatılıyor

05 Haziran 2018 11:18


Erdemli Belediyesi ilçede, yol ve kaldırım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, Karahıdırlı Mahallesi’nin yollarını parke taşlarından yapıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, en uzak yerleşim bölgeleri dahil tüm mahallelere parke döşemeyi sürdürdüklerini belirterek, bu kapsamda Çamlı Mahallesi’nin tüm sokaklarında da parke çalışmasının devam ettiğini söyledi.


Belediye olarak parke yol çalışmalarına çok büyük önem verdiklerini ve bu konuda çok iddialı hizmetler gerçekleştirdiklerini aktaran Tollu, "Mahalleye dönüşen köylerle birlikte mahallelerimiz yapılan yol ve kaldırım çalışmalarıyla çağdaş bir görünüme kavuşuyor. Göreve başladığımızdan bu yana, üretimini ve döşeme işini kendi bünyemizde yaptığımız ve daha az maliyet sağladığımız parke yol işinde çok iddialı bir konumda bulunuyoruz. Buralar tarihlerinin en büyük hizmetlerini götürüyoruz" dedi.




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