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23 Mayıs 2018 16:46

Erdemli’de tarihi kanaviçeli sergi

Mersin’in Erdemli ilçesinde 7 ay süren iğne oyası kursu sonunda içerisinde tarihi kanaviçelerin de yer aldığı sergi açılışı yapıldı.

Erdemli’de tarihi kanaviçeli sergi

23 Mayıs 2018 16:46


Erdemli Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğünün ilçeye bağlı Güzeloluk Mahallesinde Emine Türkmen usta öğreticiliğinde 21 kursiyerin katılımıyla açtığı iğne oyası kursu tamamlandı.


7 ay süren kurs sonunda kursiyerlere belgeleri verilirken, ortaya çıkan ürünler ise sergilenerek beğeniye sunuldu. Tarihi kanaviçelere de yer verilen sergi yoğun ilgi gördü.


Erdemli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürü Ömer Okur, belge takdimi esnasında yaptığı konuşmada, “ Vatandaşlarımızdan gelen taleplere göre herkese hiçbir yaş sınırlaması olmaksızın, meslek edinme, sosyal , kültürel ve okuma yazma kursları açarak bilgi ve beceriler kazanma imkanı sağlıyoruz” dedi.


Halk Eğitimi Merkezi olarak ev hanımlarının katıldıkları iğne oyası, salon takımları dikimi ve örgü kursları açtıklarını hatırlatan Okur, “Güzeloluk yaz ve kış mevsimlerinde nüfusun yoğun olduğu ve en eski mahallemizdir. Ninelerimiz tarafından yapılan, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızdan iğne oyası ve kanaviçeler çeyiz sandıklarından çıkarıldı. Genç kızlarımız bu tarihi iğne oyası ve kanaviçeleri kursumuzda yeniden değerlendirdi. Yeni ürünlere yeni tekniklerle süs olarak yerleştirdi” diye konuştu.


Güzeloluk Mahallesi Muhtarı İshak Ergün de kurs sayesinde mahallelerindeki kadınların hem zamanlarını değerlendirdiklerini hem de atıl malzemeleri değerlendirerek aile bütçelerine katkı sağladıklarını kaydetti.


Konuşmaların ardından kursiyerlere belgeleri takdim edildi.




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