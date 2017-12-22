Erdemli’de tenis turnuvası ödülleri sahiplerini buldu

7-10 yaş arası 85 öğrencinin katıldığı turnuvada müsabakalar son derece çekişmeli geçti. Belediye tenis kursu öğrencileri arasında yapılan maçlarda, minik sporcular profesyonelleri aratmayacak performans gösterirken, turnuvanın final maçının sona ermesiyle Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’nun katılımıyla ödül töreni gerçekleştirildi. Başkan Tollu, turnuvanın final bölümünde katılım gösteren tüm öğrencilere madalyaları ile dereceye giren öğrencilere kupalarını takdim etti.

Ödül töreninde konuşan Tollu, turnuvada yeteneklerini sergileyen ve yetişmesinde emeği geçen eğitmenlere teşekkür etti. Spor faaliyetlerinin çocukları ve gençleri yanlış işlerden koruduğuna dikkat çeken Tollu, Erdemli Belediyesi olarak sporu ve sporcuyu her zaman desteklediklerini kaydetti. Belediyenin imkanları doğrultusunda çeşitli spor dallarında ellerinden gelen çalışmaları yaptıklarını ifade eden Tollu, "Herkesin, özellikle de genç sporcuların spor yapmaları için Erdemli’nin birçok bölgesine spor tesisleri kazandırdık. Herkesin spor yapabilme imkanına kavuşabilmesi için belediye olarak ne gerekiyorsa yapıyoruz. İlk defa bizim dönemimizde Erdemli’de tenis oynanmaya başlandı. İlçemize ve köylerimizde yaşayan gençlerimiz ve vatandaşlarımız spor yapabilmesi için tenis kortu kazandırarak gençlerimizin bu sporu yapabilmelerine imkan sağladık. Öte yandan yapılan her parka spor aletleri konumlandırıyoruz. İlçemize yeni voleybol, basketbol gibi tesislerde kazandırıyoruz. Bu yüzden sporu ve sporcuyu desteklemeye ve bu tür turnuvaların artarak devamını sağlayacağız" dedi.