Diğer
Kategoriler
25 Temmuz 2018 14:24

Erdemli’de uzman eğitmenler kadınları formda tutacak

Erdemli Belediyesi, uzman eğitmenler eşliğinde kadınlara yaz boyunca fit kalabilmeleri için spor yapma imkanı sunuyor.

Erdemli’de uzman eğitmenler kadınları formda tutacak

25 Temmuz 2018 14:24


Erdemli Belediyesi’nin ilçedeki kadınlar için hizmete soktuğu spor merkezi büyük rağbet gördü. Kadınlar, belediye spor merkezinde, haftanın en az 3 günü uzman hocalar eşliğinde aerobik, step ve pilates gibi spor dallarıyla yaz boyunca da form tutmaya devam ediyorlar.


Konuyla ilgili açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Erdemli Belediyesi olarak, teknik belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerimiz ile de vatandaşımıza en iyiyi sunmanın gayreti içerisindeyiz. Sağlıklı bir gelecek için, tüm kadınları spor merkezine bekliyoruz. Spor merkezimiz bünyesinde çalışan alanlarında uzmanlaşmış eğitmenlerimiz Erdemlili kadınlarımıza eğitimler veriyor. Çeşitli spor dalları ile sağlıklı bir yaşam sürdürmek için belediyemizin sizlere sunduğu bu hizmetlerden yararlanmalısınız" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç