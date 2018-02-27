Erdemli’de yanan orman alanına 500 fidan dikildi

Erdemli Yurt Müdürlüğü ile Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencileriyle birlikte ilçeye bağlı Gücüş Mahallesi Sarılar mevkisinde fıstıkçamı, kızılçam, biberiye, harnup, geyik elması ve selviden oluşan 500 fidanı toprakla buluşturdu.

Erdemli Orman İşletme Müdürü İsmail Çelik, bölgenin ağaçlandırılmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Yurtlarda kalan öğrencilerimiz ve personel için daha önce çıkan yangında zarar gören Gücüş Mahallesi Sarılar mevkisinde bir fidan dikim etkinliği gerçekleştirdik. Her öğrencimiz için neredeyse ikişer fidan diki gerçekleştirdik. Biz bu fidanlarımızı gençlerimiz ve çocuklarımız için, kısacası geleceğimiz için dikiyoruz" dedi.

Fidan dikim etkinliğine katılan öğrencilere program sonunda katılım belgesi takdim edildi.