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19 Haziran 2017 14:27

Erdemli’de yaz Kur’an kursları açıldı

Erdemli Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu, Erdemli’de geçen yıl yaklaşık 10 bin öğrencinin cami ve yaz Kur’an kurslarındaki eğitimden faydalandığını belirterek, "Bu yıl 12-13 bin rakamlarını yakalamayı hedefliyoruz" dedi.

Erdemli’de yaz Kur’an kursları açıldı

19 Haziran 2017 14:27


Erdemli’de yaz Kur’an kursları sezonu açılış töreni Sarıkaya Yatılı Kur’an kursları’nda yapıldı.


Açılışta konuşan Erdemli Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu, Türkiye’de bin 400 öğrenciye yatılı yaz Kur’an kursu eğitimi verilen tek ilçenin Erdemli olduğunu belirtti. Türkmenoğlu, "Erdemli Yaz Kur’an kurslarıyla anılan bir ilçe. Abartmadan söylüyorum, Türkiye’de bin 400 öğrencinin yatılı olarak kaldığı bir başka yaz Kur’an kursu yok. Bu durumu dile getirdiğimizde herkes şaşırıyor. İlçemizde 22 Kur’an kursu var, yatılı bin 400 öğrenci var, bu çocuklar 2 ay boyunca yaylalarda kalıyor. İyi bir Kur’an eğitimi alıyorlar. Bu ilçeye zaten manevi ruhu veren, bu ilçeyi manevi anlamda ayakta tutan yaz Kur’an kursları" dedi.


Kursların eksiksiz açılması için büyük çaba harcadıklarını da anlatan Türkmenoğlu, "Bu sene burada çok büyük bir fedakarlık örneği gösterildi. Bütün Kur’an kurslarımız ve özellikle de Sarıkaya Kur’an kursumuz olarak eğitim öğretim yönünden eksiklikleri tamamlamak için çok çalıştık. Dernek yöneticilerimize, mahalle halkımıza, muhtarımıza çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürlerimizden biride her zaman müftülüğümüzün yanında olan belediye başkanımıza. Erdemli Müftülüğü ne zaman bir talepte bulunsa belediye başkanımız o hizmetin derhal gerçekleştirilmesini sağladı. Vatandaşlarımız adına da ben belediye başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Geçen yıl yaklaşık 10 bin öğrenci cami ve Kur’an kurslarındaki eğitimden faydalandı. Bu yıl 12-13 bin rakamlarını yakalamayı hedefliyoruz" diye konuştu.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise, "Erdemli’nin modern bir kent olma yolunda kim katkı sağlamak istiyor, gayret gösteriyorsa bizde belediye olarak onları sonuna kadar destekliyoruz. Dolayısıyla böyle bir kurstaki öğrencilerin iaşesi, ibadesi diğer tüm ihtiyaçlarının tamamının karşılanması noktasında elimizden geldiğince İnşallah gayretimiz olduğunu buradan beyan etmek istiyorum. Kız Kur’an kursumuzun bahçe düzenlemesini gerçekleştiriyoruz. Erkek Kur’an kursumuzun da bahçe düzenlemesi ve peyzaj çalışmasını yapacağız. Eğer hava muhalefeti olmazsa bayramdan sonra gençlerimiz daha güzel ve ferah bir ortamda eğitimlerini sürdürecekler diye düşünüyorum. Velilerimize, burada bu eğitimin verilmesinde emeği geçen herkese, binlerce kere teşekkür ediyorum" dedi.




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