Erdemli’de yaz sezonu hazırlığı

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Tollu, yaza hazırlık kapsamında asfaltlama çalışmalarına hız verdiklerini söyleyerek, bu kapsamda en son Gücüş Mahallesi’nde 10 km civarında sathi asfalt çalışması yapıldığını kaydetti.

Yapılan asfalt çalışması ile birlikte çevre sakinlerinin toprak ve tozdan kurtulduğunu aktaran Tollu, "Belediye olarak Gücüş Mahallesinin ihtiyaçlarını tespit ederek hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz. Diğer hizmetlerin de zamanında ve kaliteli yapılabilmesi için yolların kullanılabilir olması çok önemli. Şu an Erdemli Belediyesi olarak asfaltlama hizmeti konusunda büyük bir atağa kalkmış bulunuyoruz. Bütün mahallelerimizin eksikliklerini yerinde tespit etmiş durumdayız ve çok hassas bir şekilde çalışarak hepsini çözüme kavuşturacağız. Bu konuda son derece ciddi çalışıyoruz. Erdemli sınırları içerisinde ihtiyaç olan her yere asfalt hizmetini götüreceğiz. Erdemli’nin yayla mahallelerinde asfaltlanmamış yol ve sokak bırakmayacağız" dedi.