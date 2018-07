Erdemli’de yaz spor okulları yaygınlaşıyor

Erdemli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu yaz da Erdemli’de çocuklar ve gençler için dolu dolu bir yaz spor okulu programı hazırlandı. Erdemli Belediyesi spor, eğitim ve eğlencenin bir arada olduğu yaz spor okullarıyla çocuklar, yaz dönemi boyunca değişik branşların yanı sıra futbolda da yeteneklerini sergileyebilecek fırsat sunuyor. 6-12 ve 12-19 yaş grubunda bulunan gençler, Avgadı’da spor yapma imkanına kavuşacak ve yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirerek yeteneklerini keşfedecek.

"Sporun her dalında Erdemli Belediyesi’ni zirveye taşımak ve gençlere şans tanımak istiyoruz" diyen Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, herkesin, özellikle de genç sporcuların spor yapmaları için Erdemli’nin birçok bölgesine spor tesisleri kazandırdıklarını aktararak, çalışarak gidilen her yolda başarının mutlaka geleceğine işaret etti. Başkan Tollu, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, sportif aktivitelere ve kültüre sanata yönlendirmek amacıyla her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceklerini, spora ve sporcuların yanı sıra kente sportif anlamdaki yatırımların süreceğini söyledi.