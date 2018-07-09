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09 Temmuz 2018 13:51

Erdemli’de yazlık sinema günleri başladı

Erdemli Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen her mahalle ve yaylada açık hava yazlık sinema günleri bu yıl da gösterime başladı.

Erdemli’de yazlık sinema günleri başladı

09 Temmuz 2018 13:51


Erdemli Belediyesi tarafından ’her mahalleye sinema’ sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında 3 ay sürecek gösterimin ücretsiz olarak her mahallede devam edeceğini bildirildi. Yaklaşık olarak 3 ay sürecek olan film gösterimlerine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gözlemlenirken, halka ücretsiz patlamış mısır dağıtılarak eski açık hava yazlık sinema nostaljisinin yaşatıldığı da kaydedildi.


Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, sanat faaliyetlerinin sosyal ihtiyaçların karşılanması bakımından önemli bir adım olduğunu ve bu sebeple hem kültürel birliğin sağlanması hem de kaybolan aile, komşuluk ilişkilerinin tekrar kurulması adına sonuna kadar bu çalışmaların devamını sağlayacaklarını söyledi. Her alanda hizmet vermeye devam edeceklerini kaydeden Tollu, bu sayede gerçek belediyecilik algısının sağlanabileceğini, sanata yönelik her adımın toplum bağlarını güçlendireceğini ifade ederek, Erdemli’yi sanat ve kültür başkenti yapmak istediklerini vurguladı.




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