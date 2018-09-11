Erdemli'de yeni adliye binası bu yıl hizmete girecek

Mersin'in Erdemli ilçesine inşaatı devam eden yeni adliye binasının bu yıl içerisinde hizmete gireceği bildirildi.

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Durmuş Ali Korakoca'yı ziyaret ederek yeni görevinin ve yeni adli yılın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyarette konuşan Yeşilboğaz, yargının üç sacayağı olan hakim, savcı ve avukatların ortak hedefinin hukuk devleti oluşturmak ve yargının bağımsızlığını sağlamak olduğunu belirterek, “Yargıda birçok sorun çözüm bekliyor. Sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturulması için yargının kurucu unsurlarının birlikte mücadele etmeleri gerekmektedir” dedi.

Yeşilboğaz ayrıca, Erdemli'de inşaatı devam eden yeni adliye binasının 2018 yılı içerisinde hizmete gireceğinin bilgisini verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Korakoca ise yeni adli yılda mesleki sorunların çözümünde Mersin Barosu ile birlikte hareket etmeyi önemsediklerini söyledi.