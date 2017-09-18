Erdemli’de ’Yılın işadamları’ seçildi

İşadamlarını belirlemede, Erdemli Vergi Dairesi, İŞ-Kur, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Ziraat Odası ve Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği görev aldı. Seçici kurul, ’Yılın İşadamı, yılın işkadını, yılın işvereni, yılın girişimcisi, yaşam boyu başarı ödülü, toplumsal katkı ödülü’ gibi 7 kategoride değerlendirme yaptı. Yapılan seçim sonucunda ödüle layık görülen işadamları belirlendi.

Ödüle layık görülen işadamlarına ödülleri bir otelde düzenlenen törenle verildi. Ödül töreni öncesi konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ödüllerin seçimine belediyenin müdahil olmadığını, seçimi tamamen bağımsız seçici kurulun yaptığını söyledi.

Toplumların gelişmesinde en önemli unsurun çalışmak, üretmek ve değer katmak olduğunu söyleyen Tollu, "İnsanların hem bireysel hem de sosyolojik olarak büyüyen bir ivmeye sahip olabilmesi için istikrar en önemli koşuldur. Tüm bunların yanı sıra üreten, çalışan ve değer katan herkes madden olduğu kadar manen de desteklenmelidir. İşte bu sayede toplumsal güçten bahsedebiliriz. Erdemli’mizin gelişimine bir nebze de olsa katkı sunmak, ilçemizin güçlü bir yapıya kavuşmasını desteklemek amacıyla Erdemli Belediyesi olarak ’Erdemli İş İnsanları Ödül Töreni’ düzenledik" dedi.

Amaçlarının birilerini birinci seçmek, birilerini bir diğerinden üstün tutmak olmadığını vurgulayan Tollu, " Sizlerin de olduğu gibi bizlerin de yani hepimizin ortak bir amacı vardır. O da büyüyen, gelişen Erdemli’dir. Bu amaç doğrultusunda hareket etmeli, birbirimize destek olmalı, güç birliği yapmalıyız. Başka memleketimiz yok bizim. Havasını soluduğumuz, ekmeğini yediğimiz, para kazandığımız, nefes verdiğimiz bu memlekete, bu amaç doğrultusunda hizmet etmek bizlerin boyun borcudur. Gelin kişisel çekişmelerimizi, siyasal ya da sosyal ayrışmışlıklarımızı bir kenara bırakalım. Gelin, bizi biz yapan değerlere, bu kente ve bu kentin insanlarına sıkı sıkıya sarılalım’’ diye konuştu.

"Bizler, hepimiz bu kentin insanlarıyız" diyen Tollu, şöyle devam etti; "Bizler bu şehrin çok kıymetli parçalarıyız. Bu parçaların bir araya gelmesiyle toplum olabiliriz. Dolayısıyla birlik olmak, güçlü olmak varken neden ayrışalım ki? Bakınız ülkemizin etrafı bizim iyi olmamızı istemeyen düşmanlarla dolu. Onlar bile zayıf bir Türkiye için birlik içerisindeyken, biz onlar kadar akıllı değil miyiz? Gelin sevgili dostlar birlikten kuvvet doğar düsturundan hareketle, birbirimizi sevelim. Başka Erdemli, başka Mersin, başka Türkiye yok. Biz, beraber olmaya mecburuz. Bu toprakların insanları çok çekti. Yeri geldi kurtuluş mücadelesinde, yeri geldi Çanakkale’de, Kıbrıs’ta, yeri geldi hain terörle mücadele etti ama bir karış toprağını vermedi. Yeri geldi limonu para etmedi, domatesi satılmadı ama asla bu ülkeye, bu millete ihanet etmedi. Öyleyse bu şehrin yöneticileri, kanaat önderleri, iş insanları olarak çalışmak, çok çalışmak, bizler için hem bir onur hem de bir zaruret hali olmalıdır."

"İşadamlarımıza büyük görev düşüyor"

Erdemli Kaymakamı Avni Kula da yaptığı konuşmada, böyle bir organizasyonu gerçekleştirmesinden dolayı Başkan Tollu başta olmak üzere Erdemli’nin bütün işadamlarına teşekkür ettiğini söyledi. Bu tür etkinliklerin gelişerek devam etmesinden yana olduğunu vurgulayan Kula, "Artık dünya eksen değiştiriyor. Ekonomi yavaş yavaş batından doğuya kayıyor. Bunun sancıları da bazı ülkelere demokrasi ve insan hakları bahanesi ile saldırılar, bazı yerlerde iç karışıklıklar çıkartılarak çektiriliyor. Onun için bizim çalışmama gibi bir lüksümüz yok. Bayrağımızın dalgalanmasını sağlamak, özgür bir şekilde bu topraklarda yaşamak istiyorsak, daha çok çalışmalıyız ve üretmeliyiz. Özellikle de ekonomik alanda iş adamlarımızın daha çok gayretli olacaklarına tüm Türkiye’nin gelişeceğine yürekten inanıyorum. Ödül alan iş adamlarımızı da kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Erdemli ve Mersin’in iş, sanat ve siyaset insanlarını buluşturan etkinlikte modern dans gösterisi, çello dinletisi ve bando takımı konseri izleyiciyle buluştuktan sonra ödül töreninde ödüller sahiplerini buldu.