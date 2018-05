Erdemli’de yol çalışmaları devam ediyor

Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir yandan mevcut yolların bakım ve onarımına devam ederken, bir yandan da ihtiyaç duyulan mahallelerde yeni yol açma çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Sinap Mahallesi’nde yeni yol açma çalışmasını sürdüren ekipler, Şahna, Üzümlü ve Küçükfındık mahallelerini bağlayan bağlantı yolunu açarak mahalleler arasındaki mesafeyi 2 kilometreye kadar düşürmeyi hedefliyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, coğrafik şartlar ve engebeli arazi nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşanan yollarda gerçekleştirilen düzenlemelerle vatandaşları dik rampalar ve virajlardan kurtardıklarını belirterek, ilçenin her köşesine uzak yakın ayrımı yapılmadan her türlü hizmetin götürüldüğünü söyledi.

Belediye ekiplerinin tüm hizmetlerde olduğu gibi yol çalışmalarında da büyük bir gayreti olduğunu belirten Tollu, "Bu bizim görevimiz, vatandaş bizleri bunun için seçti. Verdiğimiz sözlerden daha fazlasını yapacağımızı her zaman söylüyoruz. Allah’ın izni ile görev süremiz içerisinde Erdemli’nin hiçbir köşesinde yol sorunu kalmayacak. Bizim için Erdemli’nin her köşesi bize aynı yakınlıktadır. Kilometrelerle ifade edilen uzaklıklar sorun değil, biz görev alanımızda olan her yere ihtiyaç olan hizmeti götürürüz" ifadelerini kullandı. Tollu, Sinap Mahallesi ve diğer mahallelerde sadece yol çalışması yapmadıklarını, fitness ve çocuk oyun grupları yerleştirdiklerini de hatırlattı.