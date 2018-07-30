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30 Temmuz 2018 11:40

Erdemli’de yol çalışmaları devam ediyor

Erdemli Belediyesi Fen İşleri ekibi, Arkıt ve Güneyli mahallelerinde yeni yollar açarken, Fakılı Mahallesi’nde ise yol genişletme ve büz atımı çalışmalarını sürdürüyor.

Erdemli’de yol çalışmaları devam ediyor

30 Temmuz 2018 11:40


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ilçeye yapılan yol çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Tollu, "Mahallelerimizde sorunsuz ulaşım için yol-açma genişletme yapıyoruz. Bu kapsamda belediye ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. Her zaman ifade ediyoruz, hizmette önceliğimiz her zaman yoldur. Yol olmadan hiçbir hizmetin sağlıklı bir şekilde yapılması mümkün değildir. Bu kapsamda ihtiyacı olan acil bölgelere anında müdahale ediyor ve yeni yollar hızlı bir şekilde açılmaya ve asfaltlanmaya devam ediliyor" dedi.


Fakılı Mahalle Muhtarı İsmail Şen ise, "Yıllardır mahallemizde devam eden sıkıntılarımız artık son buluyor. Önceden ulaşımda çok zorlanırdık. Arabalar ambulanslar dahi yoldan geçemez ve dönüş yapamazdı. Şimdi 10 araba geçebilecek ve dönebilecek yollarımız yapıldı" ifadelerini kullandı.




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