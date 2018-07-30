Erdemli’de yol çalışmaları devam ediyor

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ilçeye yapılan yol çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Tollu, "Mahallelerimizde sorunsuz ulaşım için yol-açma genişletme yapıyoruz. Bu kapsamda belediye ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. Her zaman ifade ediyoruz, hizmette önceliğimiz her zaman yoldur. Yol olmadan hiçbir hizmetin sağlıklı bir şekilde yapılması mümkün değildir. Bu kapsamda ihtiyacı olan acil bölgelere anında müdahale ediyor ve yeni yollar hızlı bir şekilde açılmaya ve asfaltlanmaya devam ediliyor" dedi.

Fakılı Mahalle Muhtarı İsmail Şen ise, "Yıllardır mahallemizde devam eden sıkıntılarımız artık son buluyor. Önceden ulaşımda çok zorlanırdık. Arabalar ambulanslar dahi yoldan geçemez ve dönüş yapamazdı. Şimdi 10 araba geçebilecek ve dönebilecek yollarımız yapıldı" ifadelerini kullandı.