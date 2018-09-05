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05 Eylül 2018 13:31

Erdemli’de yol ve asfaltlama çalışmaları sürüyor

Erdemli Belediyesi, Hacalıalanı Mahallesi’nin yıllardır devam eden yol ve asfalt sorununu gerçekleştirdiği çalışmalarla çözüme kavuşturuyor.

Erdemli’de yol ve asfaltlama çalışmaları sürüyor

05 Eylül 2018 13:31


Erdemli Belediyesi, temel belediyecilik görevi olan yol ve asfalt çalışmalarını ilçenin her yerinde aralıksız sürdürüyor. Son olarak Hacıalanı Mahallesi’nde çalışma başlatan ekipler, mahallelinin yol ve asfalt sorununu çözüyor.


Çalışmalar hakkında bilgi veren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ’Asfaltsız mahalle kalmayacak’ sözünü yerine getirmek içinde canla başla çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyerek, "Büyükşehir yasası sonrası 71 mahalleye hizmet vermeye başladık. Erdemli Belediyesi olarak asfaltlama hizmeti konusunda 4,5 yıldır canla başla çalışıyoruz. Söz verdiğimiz üzere Erdemli sınırları içerisinde asfaltlanmamış yol bırakmayacağız. Vatandaşlarımızın bundan zerre kadar şüphesi olmasın. İhtiyaç olan her yere asfalt hizmetini götürmeye devam edeceğiz" dedi.




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