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03 Ağustos 2018 15:06

Erdemli’de yol yapım çalışmaları sürüyor

Erdemli Belediyesi, yeni yol ve asfaltlama çalışmaları kapsamında, Pınarbaşı Mahallesi’nde yol ve asfalt çalışması yaptı.

Erdemli’de yol yapım çalışmaları sürüyor

03 Ağustos 2018 15:06


Pınarbaşı Mahallesi’nde yapılan tüm hizmetlerin vatandaşların ferah bir yaşam sürdürebilmesi adına yapıldığını söyleyen Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, söz verdikleri hizmetleri fazlasıyla yapmaya devam edeceklerini belirtti. Pınarbaşı Mahallesi’ne verdikleri hizmet sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tollu, yapılan hizmetlerle birlikte Pınarbaşı’nı hak ettiği noktaya çıkardıklarının altını çizerek, ulaşım yol konusunda tüm sıkıntıları gidermeye devam edeceklerini açıkladı.


Her türlü hizmetin ayaklarına kadar gelmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden mahalle sakinleri ise yeni yasa sonrası Erdemli Belediyesi ile her türlü hizmetin ayaklarına kadar gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Tollu’ya teşekkür ettiler.




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