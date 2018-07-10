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10 Temmuz 2018 14:11

Erdemli’de Yörükler’in yol problemi çözülüyor

Erdemli Belediyesi, Toros dağlarının eteklerine göç eden Yörüklerin en büyük sorunu olan ulaşım problemini, yeni yol açma ve mevcut yollara yaptığı bakım çalışmalarıyla gideriyor.

Erdemli’de Yörükler’in yol problemi çözülüyor

10 Temmuz 2018 14:11


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, amaçlarının 0 rakımdan 2 bin 200 rakıma kadar her bölgeye hizmet götürmek olduğunu söyledi. Çalışmalardan bahseden Tollu, Erdemli’ye ortalama 70 km uzakta ve 2 bin 200 rakımdaki Çukurkuyu mevkinde Yörüklerin yağış ve coğrafi şartlardan dolayı bozuk olan yollarının da bakım ve onarımını gerçekleştirdiklerini kaydetti.


Bölgede yaşayan Yörükler ise "Çukurkuyu’nun şimdiye kadar yolu yoktu, Erdemli insanı burayı pek bilmezdi. Erdemli, Atatürk’ün ’’Yörükler bu milletin asli unsurlarıdır’ sözünü ancak Mükerrem başkan zamanında görmeye başladı. Yörüklerin bu zamana kadar yolu yoktu" dedi.




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