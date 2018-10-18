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Erdemlili iş adamlarından enflasyonla mücadeleye destek

Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Sarı, enflasyonla mücadeleye destek verdiklerini söyledi.


Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası'nda yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan Başkan Sarı, enflasyon oranının çift hanelere çıktığını hatırlatarak, "Bu doğrultuda Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı son derece önemli buluyor ve destekliyoruz" dedi.


Enflasyonla mücadelenin herkesin sorumluluğunda olduğunu dile getiren Sarı, "Enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir" diye konuştu.


Toplantının ardından Başkan Sarı yüzde 10 indirim çağrısına destek veren iş adamlarını ziyaret ederek, teşekkür etti.

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