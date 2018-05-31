Erdemlili vatandaşlar iftarda buluştu

gününde Kargıpınarı Mahallesi’ne kurduğu iftar çadırıyla, ilçede yaşan vatandaşları bir araya getirdi.

Erdemli Belediyesi tarafından, her yıl geleneksel olan kurulan iftar çadırı bu yılda her gün kurularak, vatandaşlar arasında tanışma, dayanışma, birlik ve beraberliği güçlendiriliyor. Bu kapsamda en son Kargıpınarı Mahallesi’ne yapılan iftar programında konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayının huzur, sevgi ve kardeşliğe vesile olmasını diliyoruz" dedi.

Birlikteliği tesis etmek için iftar programlarının önemine değinen Tollu, "Bu inanç ve gaye ile düzenlediğimiz iftar yemeklerimize her gün her mahallede yoğun bir katılımın olması, insanların huzura ve mutluluğa, birlik ve beraberliğe önem verdiğini göstermektedir. Bizde bu birlikteliği tesis etmeye çalışıyoruz" dedi.