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28 Kasım 2017 13:41

Erdemli’nin ilk Z Kütüphanesi açıldı

Mersin’in Erdemli ilçesindeki Akdeniz Ortaokulu’nda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Okullar Hayat Olsun" projesi kapsamda yaptırılan "Z kütüphane" olarak da adlandırılan zenginleştirilmiş kütüphanenin açılışı törenle yapıldı.

Erdemli’nin ilk Z Kütüphanesi açıldı

28 Kasım 2017 13:41


Açılış töreninde konuşan Erdemli Kaymakamı Avni Kula, "Kitaplar, raflarda durunca ve bekleyince faydası yoktur. Umuyoruz ki, çocuklarımız kitapların değerini bilir ve çok iyi faydalanırlar. Çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmeleri için kitabın rolünün çok büyük olduğunu unutmamamız gerekir. İlçemizde tek olan bu kütüphaneden çocuklarımızın ve velilerimizin çok iyi faydalanmalarını istiyoruz” dedi.


Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin’de, "Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Okullar Hayat Olsun” projesi ile okullarımızdaki kütüphaneler değişiyor ve zenginleşiyor. Bu hizmet öğrencilerimizi yeniden okula çekmek için oluşturulmuş çok güzel bir fırsattır” diye konuştu.


Okul Müdürü Uğur Türkmen ise, "Okulumuza böyle bir hizmetin kazandırılmasına vesile olan başta bakanlığımız olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Z Kütüphane içinde sadece kitap barındırdığı anlamına gelmiyor. Konsepte temel eserlerin yanı sıra güncel kitaplar, zeka geliştirici oyunlar, öğrenmeyi kolaylaştırıcı oyunlar, satranç masaları da bulunuyor. İnternet bağlantısının da bulunduğu kütüphanede öğrenciler dijital kitap içerikleri ve filmlerden de faydalanabiliyor" dedi.


Konuşmaların ardından açılan Z kütüphanede Kaymakam Kula öğrencilerle satrançta oynadı. Kula burada öğrencilerden bol kitap okuma sözü de aldı.




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