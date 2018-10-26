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Erdemli'nin kırsal mahallelerinde yol çalışması sürüyor

Erdemli Belediyesi’nin kırsal mahallelerdeki yol ve alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Erdemli Belediyesi'nin kırsal mahallelerdeki yol ve alt yapı çalışmaları devam ediyor.


Bu kapsamda yeni yasa ile köyden mahalleye dönüşen Çerçili Mahallesi'ndeki yol yapım ve alt yapı çalışmaları da sürüyor. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Çerçili Mahallesi Süpürgelik mevkisinde çalışmaların aralıksız devam ettiği bilgisini vererek, "Erdemli'nin her tarafına yetişmeye çalışıyoruz. Hizmet alanımız çok büyük ama biz büyük bir azimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.


Çerçili Mahalle Muhtarı Osman Ersin, mahallenin son 4 yıldır tarihinde görmediği hizmetleri gördüğünü belirterek, Başkan Tolu ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

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