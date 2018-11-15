Erdemli'ye çocuklar için trafik eğitim parkı

Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, trafik kazalarının önüne geçebilmek için verilen eğitimlerin en temel yaşlardan başlaması gerektiğine dikkat çekildi. 2000 metre kare alan üzerine inşasına başlanan ve özel geliştirilmiş 5 araçtan oluşan eğitim parkurunda, araçların kullanımının uygun olduğu 7-14 yaş aralığı çocuklara hizmet verileceği kaydedildi. Trafik eğitim alanına ayrıca yerleştirilen dinlenme noktaları ile de eğitimler esnasında ailelerin çocuklarının yanında olması sağlanacak.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, kazaların en aza indirilebilmesi için eğitimlerin çocuklardan başlaması gerektiğini söyledi. Kazaların azaltılması ile toplumsal düzenin de korunacağını ifade eden Tollu, ailelerin parçalanmaması, sağlıklı nesillerin yetişmesi için trafik kurallarına uyulması gerektiğini sözlerine ekledi.