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03 Eylül 2018 11:10

Erdemli’ye kır düğün salonu

Erdemli Belediyesi tarafından Tömük Mahallesi’ne yaptırılan kır düğün salonu tamamlanarak, kullanıma hazır hale geldi.

Erdemli’ye kır düğün salonu

03 Eylül 2018 11:10


Erdemli’nin tamamında hızlı bir dönüşüm hamlesi başlattıklarını söyleyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ’her beldeye düğün salonu’ hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, 4 bin 200 metre kare alan üzerine kurulu kır düğün salonunun hizmete girdiğini kaydetti. Tollu, vatandaşın ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak çok amaçlı şekilde dizayn edilen düğün salonunun sadece Tömük Mahallesi’nde değil, Erdemli’nin bütün mahallelerinde uygulandığını ve uygulanmaya devam edeceğini söyledi.


Tömük’e verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini anlatan Tollu, "Beldelerden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerimizdeki problemlerden bir tanesi de teknik alt yapıya haiz düğün salonları ve kapalı pazar yerlerinin olmayışıydı. Bu yıl içerisinde beldelerimizde çok amaçlı kapalı pazaryerleri ve modern düğün salonları hizmete girdi. Erdemlili vatandaşlarımıza yaraşır düğün salonlarının dizayn edilmesiyle vatandaşlarımız bu önemli günlerinde kaliteli hizmetle buluşacaklar. Erdemli ve mahalleye dönüşen tüm beldelerimiz her alanda en iyi hizmeti almayı hak ediyor, biz de bunun için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" dedi.




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