Erdemli'ye yeni içmesuyu deposu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Erdemli ilçesi Veyselli Mahallesi'ne 200 metreküplük yeni bir içmesuyu deposu yapımını tamamlayarak mahalle sakinlerinin hizmetine sundu.

MESKİ'den yapılan açıklamaya göre, Veyselli Mahallesi'ndeki 75 metreküplük deponun ekonomik ömrünü tamamlayarak ihtiyaca cevap verememesi nedeniyle başlatılan çalışmalar kapsamında, bütün hanelerin su alabileceği bir kotta 200 metreküplük yeni bir depo yapımı gerçekleştirildi. Depoyla birlikte içmesuyu isale hatları ve intibak hatları yapımı da tamamlandı. Yeni depo ve bağlantılarının yapılması ile günün belli saatlerinde boşa giden su sarfiyatı önlenirken, mahalle merkezine ve yukarı üst kotlardaki hanelere daha sağlıklı bir şekilde içmesuyu verilmesi sağlandı.

Mahalle azası Mustafa Pazar, içmesuyu deposunun eski olmasından dolayı kayıp- kaçak oranının yüksek olduğunu belirterek, "İçmesuyu sorunumuz hat safhadaydı. Sorunumuzun giderilmesi için MESKİ'ye müracaat ettik. MESKİ'nin yaptığı yoğun çalışmalar neticesinde mahallemize yeni bir depo kazandırıldı. Şu anda suyumuz çok güzel, kaliteli ve mahallemiz için fazlasıyla yeterli. Gönül rahatlığıyla içiyoruz" dedi.