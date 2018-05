Ergenekon Mahallesi’nde 7 bin kişiye iftar yemeği verildi

Ergenekon Mahallesi’ndeki düzenlenen programda 7 bin kişiye iftar yemeği verildi.

İftar Programında söylenen ilahilerden sonra okunan ezan ve duanın ardından oruçlar açıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, yaptığı konuşmada, Tarsus’un her şeyin en iyisini hak ettiğini belirterek, gece gündüz yorulmadan var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Başkan Can, “Bu sene muhtarlarımızla, mesai arkadaşlarımızla yaptığımız araştırma sonucunda iftar programlarımızı mahallelerde yapmaya karar verdik. Gerçekten bu iftar programları bolluğumuzun, bereketimizin, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin bir belirtisidir. Ergenekon Mahallesi biraz avantajlı oldu bu sene, ilk burada yaşam boyu spor merkezini açtığımızda muhtarımıza söylemiştik. Burada bir Pazar yeri, kapalı yüzme havuzu, hamam, sauna ve düğün salonu inşaatımızın olacağını belirtmiştik. Çok şükür bunu yaptık. Şu an doğalgazla ilgili mahallenin tamamı bitti. Aydınlatması bitti. Toros Kolejinin arka tarafında bulunan yerin imar durumu ile ilgili çalışmasını yapıyoruz. Koruma amaçlı imar planı da bittiği zaman sit alanı içerisinde kalan yerlerde yerleşim yeri olarak imara açılacak. Gerçekten Ergenekon Mahallesi, Konak sitesine kadar uzanan büyük bir mahallemiz. Gündüz yorulmadan, gece uyumadan var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü şehrimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Bütün hemşehrilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Bizde elimizden geldiğince vatandaşlarımızın teveccühünü mahcup etmemek için çalışıyoruz. Cenab-ı Allah tutmuş olduğumuz oruçları kabul eylesin. Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Bu zor günleri hep birlikte atlattık ve atlatmaya da devam edeceğiz. Cenab-ı Allah birlikteliğimizi daim etsin. Ülkemizde ve şehrimizde huzurumuzu bozmak isteyenlere fırsat vermesin’’ şeklinde konuştu.

Göreve geldiği 3 yıllık süre boyunca Tarsuslu hemşehrilerinin hizmetkarı olduğunu dile getiren Milletvekili Baki Şimşek, bu süre boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Tarsus ve Mersin’in sorunlarını belirtmek için güçlü bir ses olmaya çalıştığını belirtti. Şimşek, “Tarsus’un her mahallesinde hiç kimseyi ayırt etmeden yapmış olduğu hizmetlerden ve vermiş olduğu iftar programlarından dolayı bütün Tarsus halkını kucakladığı için teşekkür ediyorum. Bugüne kadar 3 yıllık süre içerisinde sizin vermiş olduğunuz emaneti Ankara’da güçlü bir şekilde yerine getirmeye çalıştık. Tarsus’un, Mersin’in her problemini Türkiye Büyük Millet Meclisinde dile getirdim. Bir hemşehriniz olarak ta bugüne kadar bize oy veren, vermeyen bizi seven, sevmeyen bütün hemşehrilerimizin hizmetkarı olmaya çalıştık. 24 Haziran’dan sonra da aynı duygu ve düşüncelerle Tarsus’un ve Mersin’in bütün sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisinde gür bir şekilde haykıracağımızı belirtiyorum. Duanızı ve desteğinizi bekliyorum" dedi.