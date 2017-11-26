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26 Kasım 2017 11:38

Erkekler Salon Hokey Süper Lig 1. etap maçları Mersin’de başladı

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Mersin’de İlk kez düzenlenen “Erkekler Salon Süper Lig 1.

Erkekler Salon Hokey Süper Lig 1. etap maçları Mersin’de başladı

26 Kasım 2017 11:38

etap maçları” başladı.


Türkiye Hokey Federasyonu 2017 faaliyet programında yer alan, 25-29 Kasım 2017 tarihleri arasında Türkiye geneli 10 takımdan 120 sporcunun mücadele edeceği “Erkekler Salon Süper Lig 1. Etap maçları” Toroslar 500 Kişilik Spor Salonu’nda gerçekleştirilen açılış seremonisinin ardından başladı. Açılış seremonisine Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ali Osman Bebek, Toroslar Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Bülent Saygan, Türkiye Hokey Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Mustafa Güven, antrenör ve sporcuların katıldı. Mersin’in ev sahipliğinde başlayan maçlar, 29 Kasım Çarşamba günü sona erecek. 29 Kasım-2 Aralık 2017 tarihleri arasında ise “Kadınlar Salon Süper Lig 1. etap maçları” yine Mersin’de yapılacak.




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