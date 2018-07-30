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30 Temmuz 2018 09:48

Eski adliyedeki avukatların otopark sorunu çözülüyor

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, eski adliyede otopark olmadığı için avukatların park sorunu yaşadığını, bu sorunun çözülmesini talep ettiğini belirterek, "1.

Eski adliyedeki avukatların otopark sorunu çözülüyor

30 Temmuz 2018 09:48

İdare Mahkemesi Başkanı Hakim Mustafa Serdengeçti’den sorunu kısa sürecede çözeceği konusunda söz aldık" dedi.


Yeşilboğaz, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Hakim Mustafa Serdengeçti’yi makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yeşilboğaz, İdare Mahkemesi’nin bulunduğu eski adliyede otopark olmadığı için avukatların park sorunu yaşadığını, bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesi için avukatlara otopark tahsis edilmesini talep etti.



"Avukatlar mağdur oluyor"


Avukatların park yeri olmadığı için sürekli trafik cezası yediğini kaydeden Yeşilboğaz, "İdare Mahkemesi’nin eski adliye binasına taşınmış olması sebebiyle avukatlarımız oraya görev icabı gittiklerinde araçlarını park edecek yer bulamıyor. Avukatlarımız araçlarını uzak yerlere park etmek zorunda kaldıkları için çoğu zaman duruşmalarına geç kalıyorlar, ayrıca sürekli trafik cezası yiyorlar. Eski adliyede park yeri olmadığı için meslektaşlarımız çok mağdur oluyor. Adaletin bir parçası olan avukatlarımızın, adliyede arabalarını rahatlıkla park edebilmeleri ve işlerini rahatlıkla yapabilmeleri için otopark tahsisi talep ediyor, bu sorunun en kısa zamanda çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"En kısa sürede çözülecek"


Serdengeçti ise adliyede avukatlara özel otopark tahsisi sağlayıp, avukatların yaşamış olduğu park sorununu çözeceklerini ifade ederek, "Eski adliye binasına yeni taşındığımız için bir takım aksaklıklar var. Ancak en kısa sürece avukatlarımızın otopark sorununu çözeceğiz. Yargının kurucu unsuru olan avukatlarımızla birlikte hareket ettiğimiz sürece, sorunları daha kolay çözeceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.




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