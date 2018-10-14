Eski milli basketbolculardan engellilere anlamlı destek

Eski milli basketbolcular Harun Erdanay ile Aylin Yıldızoğlu da tekerlekli sandalyeye oturarak engelli sporcularla mücadele etti.

Kariyerlerinde yüzlerce maça çıkan Harun Erdanay ve Aylin Yıldızoğlu, hayatlarının en zor ve en anlamlı maçını Mersin'de, Engelsiz Sanat Festivali kapsamında oynadı. Erdenay, Mersin Engelliler Sanat ve Spor Kulübü'nde, Yıldızoğlu ise Mersin Büyükşehir Belediyespor takımında yerini alarak kıran kırana bir mücadele sergilediler. 15'er dakikalık iki periyot halinde oynanan müsabakada keyifli anlar yaşanırken, basketbolcular kısa süreliğine de olsa engelli bireylerle empati kurma şansı yakaladı. Mersin Engelliler Sanat ve Spor Kulübü, renkli görüntülerin oluştuğu müsabakada rakibini 36-22 mağlup etti. Sporcular maçın sona ermesiyle birlikte karşılaşmayı izlemeye gelen katılımcılarla müzik eşliğinde oynayarak, doyasıya eğlendi. Sporculara madalya ve kupası Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından verildi.

Aylin Yıldızoğlu: "Basketbolcu olmama rağmen çok zorlandım"

Maçın ardından duygu ve düşüncelerini aktaran Aylin Yıldızoğlu, “Maç çok güzeldi ve çok keyifliydi ama basketbolcu olmama rağmen çok zorlandım. Arkadaşlarımız gerçekten çok büyük iş başarıyorlar. Onlarla basket maçı oynamak çok keyifliydi. Çünkü inanılmaz pozitifler. Onlar maç esnasında düştüklerinde kalkamayacaklar diye hemen yardım etmek istedim. Ama onlar her şeyin üstesinden çok iyi geliyorlar. Onlar için böyle bir festivali düzenlediğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz'a çok teşekkür ederim. Bunu duyurmak çok önemli. Onlara ne kadar destek verebilirsek o kadar iyi. Böyle festivallerin artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

Harun Erdenay: "Hem oyun oynamak hem tekerlekli sandalyeyi kullanmak çok güç"

Hayatının en zor basket maçlarından birine çıktığını belirten Harun Erdenay ise, “Öncelikle maçtan büyük bir zevk aldığımı söylemek istiyorum. Ter içinde kaldım. Böyle bir organizasyon olduğunu duyunca koşarak geldim. Basketbolcu olduğum için oyuna aşinayım ama o tekerlekli sandalyeyi kullanmak gerçekten çok güç. O ayrı bir kabiliyet gerektiriyor. Hem oyun oynamak hem tekerlekli sandalyeyi kullanmak daha da güç. Böyle bir festivalde yer almak ve basket oynamak çok zevkli. Bu festivali duyunca çok mutlu oldum. Engelli arkadaşlarımız için bu tür festivallerin yapılması, onların toplum içerisinde bilinirliliğinin arttırılması çok önemli. Bana bu teklifle gelindiğinde hiç düşünmeden kabul ettim. Başkanımıza ve sizlere çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.