Mersin Valiliği koordinesinde Akdeniz Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü’nün birlikte hayata geçirdiği ’Uçurtma Şenliği’nde, yüzlerce öğrenci aynı anda uçurtma uçurdu.

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Tırmıl Miting Alanında Uçurtma Şenliği gerçekleştirildi. Eski yıllarda terör olaylarının en yoğun ve şiddetli yaşandığı yerlerin başında gelen meydan, artık çocukların uçurtma şenliklerine ev sahipliği yapıyor. Son yıllarda yapılan çalışmalarla terör olaylarının bittiği bölgede artık çocuklar spor yapmanın, uçurtma uçurmanın mutluluğunu yaşıyor. Bugün gerçekleştirilen şenlikte de Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne başta olmak üzere polisler, jandarma ve ilçe protokolü hep birlikte çocuklarla uçurtma uçurdu. Yüzlerce öğrenci aynı anda uçurtmalarını uçururken, renkli görüntüler oluştu.

"Geçmişte olumsuzluklarla anılan meydan, bugün artık güzel etkinliklerle anılıyor"

Yaptıkları şenlikle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı ve Kaymakam Muhittin Pamuk, keyifli bir etkinlik için bir araya gelindiğini söyledi. Bu alanda hem Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliklerinin yapıldığını hem de çocukların uçurtma uçurduğunu kaydeden Pamuk, "Geçmişte bu meydan olumsuzluklarla anılıyordu, bugün ne güzel emniyetle, jandarmayla işbirliği içinde böyle güzel bir etkinlikle anılıyor. İnşallah bu birlikteliğimiz devam edecek. Bugün de gördüğünüz gibi Mersin Valiliğimiz, İl Emniyet Müdürlüğümüz ve Akdeniz Belediye Başkanlığı olarak Tırmıl Meydanında çok güzel bir etkinlikle bir araya geldik. Özellikle Akdeniz ilçemizdeki okullarda okuyan öğrencilerimizle beraber uçurtma şenliğinde bir araya geldik. Birçok öğrencimiz ilk defa burada uçurtma ile tanıştılar. Onlarla beraber keyifli bir gün geçiriyoruz. Bugün şenliğe bin 500 öğrenci katıldı. Amaç Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında hem farkındalık oluşturmak hem de bu meydanda öğrencilerimizle beraber keyifli bir zaman geçirmek" dedi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ise uçurtma şenliğinin bundan sonra da devam edeceğini vurgulayarak, "Bu şenlik inşallah geleneksel olacak. Belediye başkanımızın desteğiyle artık Akdeniz’de öğrencilerimizle birlikte her yıl Mayıs ayında uçurtma uçurmak için bir araya geleceğiz. Biz her sene öğrencilerimizi bekliyoruz. Bundan sonra bu meydanın adı inşallah ’Uçurtma Şenliği Meydanı’ olacak. Hep beraber burada uçurtma uçuracağız" diye konuştu.