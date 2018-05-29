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29 Mayıs 2018 16:10

ESOB Başkanı Dinçer’den MGC’ye ziyaret

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, "Halkımızın gözü, kulağı, dili olan, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılayan gazeteci arkadaşlarımızın örgütlü kuruluşu olan Mersin Gazeteciler Cemiyeti, önemli bir misyonu üstlenmektedir" dedi.

ESOB Başkanı Dinçer’den MGC’ye ziyaret

29 Mayıs 2018 16:10


Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (MGC) Turgay Demirtaş’ı ziyaret eden Başkan Dinçer, "Halkımızın gözü, kulağı, dili olan, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılayan gazeteci arkadaşlarımızın örgütlü kuruluşu olan Mersin Gazeteciler Cemiyeti, önemli bir misyonu üstlenmektedir" dedi.


Gazetecilerin en önemli vasıflarının tarafsız ve bağımsız bir şekilde haber ve yayın yaparak toplumu bilgilendirme olduğunu ifade eden Dinçer, "Böylesi önemli bir misyonu üstlenen MGC’nin yeni başkanı olarak sizlere büyük görev ve sorumluk düşmekte. Ben sizleri kutluyor ve tüm ekibinize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.


MGC Başkanı Turgay Demirtaş ise cemiyet bünyesinde birlik ve beraberliği sağlama adına yoğun çaba gösterdiklerini söyledi. Bütün STK, kurum ve kuruluşlarla diyalogların süreceğini belirten Demirtaş, "Üyelerimize hizmet üretmek ve mesleki ihtiyaç ve beklentilerini imkanlar dahilinde karşılamak birinci görevimiz. Gelir kaynaklarımız kısıtlı ve yetersiz. Ama buna rağmen üyelerimize en iyi hizmeti verebilmek ve yerel basının kalitesini arttırmak adına çalışmalarımızı büyük bir özveriyle sürdüreceğiz. Meslek etiği dışında hareket edenleri ayıklayarak mesleğin kalitesini arttıracağız. Bu anlamda başta esnaf teşkilatlarımız olmak üzere tüm STK ve kurum kuruluşlarla dialoglarımızı sürdüreceğiz. Kentimizin gelişimi, mesleğin gelişimi adına bu birlikteliği sağlamak zorundayız" ifadelerini kullandı.




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