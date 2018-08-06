ESOB Başkanı Dinçer’den TSG Stadı için kent meydanı çağrısı

Mersin Büyükşehir Belediyesince Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ve çevresinin kent meydanı olarak planlanması yönünde aldığı kararı değerlendiren Dinçer, “Hepimizin ortak özlemi yaşanabilir bir kentte hayatımızı sürdürmektir. Bunun için kentlerimizin planlı ve programlı bir şekilde ele alınması gerekiyor. Mersini’in geçmişten gelen plansız ve düzensiz bir şekilde yönetilmesi nedeniyle şehrimizin ulaşım ve çevre sorunları, sanayi alanlarının yetersizliği gibi konular sürekli gündemimizde yer almaktadır” dedi.

Dinçer, Mersin Büyükşehir Belediyesince Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ve çevresinin kent meydanı olarak planlanması yönünde aldığı kararın kente yaşayan bütün vatandaşların ve sivil toplum kuruluşların ortak talebi olduğuna vurgu yaparak, “Büyükşehir Belediyesi’nin bu alan için açtığı ’Mersin Kıyı Yarışması’ sonucunda ortaya çıkan projeler, şehrin merkezini yeniden hareketlendirecek, vatandaşlarımızın güzel vakit geçirecekleri ortam oluşturmaları açısından çok değerli olacak” diye konuştu.

Açıklamasını, “Mersin’de yaşam alanlarımız maalesef betonarme binalar tarafından sarılıyor ve hepimiz kapalı alanlara hapsediliyoruz” şeklinde sürdüren Dinçer, şöyle devam etti; “Tevfik Sır Gür Stadyumu ve çevresinin kent meydanı olarak kullanıma açılması kentimizin yıllardır özlemini çektiği park ve bahçelerine kavuşmasına, vatandaşlarımızın bir araya gelmelerine imkân sağlaması açısından önemlidir. Şehrin içerisine kurulan AVM’ler başta esnaf- sanatkarlarımızı etkilediği gibi insanları kapalı mekanlara hapsetmesi, tüketime yönelik sosyalleşmeyi teşvik etmesi nedeniyle modern şehircilik anlayışıyla uyuşmamaktadır. Geçmişte yapılan hataları tekrarlamamak adına, Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ve çevresini kentin ortak kullanımına açmak, deniziyle doğasıyla, çevresiyle iç içe kent meydanı olarak planlamak ve hayata geçirmek hepimizin ortak temennisidir."