Esrarlı ev

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında il dışından kente yüklü miktarda esrar getirildiğini tespit eden ekipler, uyuşturucunun götürüldüğü yeri de belirledi. Merkez Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'nde boş bir apartman dairesine operasyon düzenleyen ekipler, çuvallar içinde paketlenmiş 250 kilo 650 gram esrar ile 1 kilo 800 gram toz esrar ele geçirdi.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili polisin çalışması devam ediyor.