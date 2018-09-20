Etiyopyalı 13 firmayla ikili iş görüşmesi

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen alım ve satım heyeti programında, Etiyopya'dan gelen 13 firma temsilcisi ile AKİB üyesi firmalar arasında ikili iş görüşmeler gerçekleştirildi.

Türkiye'deki işbirliği olanaklarını araştırmak ve fırsatları yerinde incelemek için bu heyete katıldıklarını belirten yabancı heyet temsilcileri, ikili görüşmelerden çok memnun kaldıklarını, önümüzdeki dönem için bazı firmalar ile önemli iş bağlantıları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Organizasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Birlik Başkanı Hüseyin Arslan, iki ülke arasındaki ilişkilerin artarak devam ettiğini dile getirdi. Bunun en büyük göstergesinin Etiyopya'da faaliyet gösteren 150 kadar Türk firmasının anılan ülkeye yaptığı yatırımın yaklaşık 2,5 milyar Amerikan doları değerine ulaşması olduğunu kaydeden Arslan, “Önemli diğer bir gösterge ise son zamanlarda iki ülke arasında yaşanan ticaret hacmindeki artıştır. Bu doğrultuda Türkiye ile Etiyopya arasında yıllık ortalama ticaret hacmi 700 milyon Amerikan dolarına ulaştı" dedi.

Program sonunda, Etiyopyalı firmalara eşlik eden Ankara Etiyopya Büyükelçiliği Elçi Müsteşar Abdela Gultamo Nurı, organizasyona gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AKİB'den ayrıldı.