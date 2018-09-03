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03 Eylül 2018 14:58

Ev sahibini öldürüp, sahilde gezmeye gittiler

Mersin’de ev sahipleri 62 yaşındaki kadını öldürdükleri iddia edilen biri kadın 2 kişi, olaydan sonra sahilde dolaşırken gözaltına alındı.

Ev sahibini öldürüp, sahilde gezmeye gittiler

03 Eylül 2018 14:58


Edinilen bilgiye göre olay, merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Dün ev sahibi Pakize Kurt (62) ile kiracılar Atilla A. ve Yasemin K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Atilla A., üstünde bulunan bıçakla Pakize Kurt’u çeşitli yerlerinden yaraladı. Olayın ardından şahıslar bölgeden kaçarken, yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan kadın, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlılar Atilla A. ile Yasemin K.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayın ardından şahısların minibüsle Karaduvar Mahallesi tarafına gittiğini belirleyen ekipler, bölgede çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucunda Atilla A. ile Yasemin K. sahilde dolaşırken gözaltına alındı.


Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı gazetecilerin sorusu üzerine cinayet iddialarını yalanlayan Atilla A., "Ben öldürmedim. Onlar beni darp etti, dayak yiyen benim. Aramızda hiçbir sorun yoktu. Ben suç işlemedim" dedi.




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