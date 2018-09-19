Ev ve hayvanlarını yangından son anda kurtardı

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan yangında kilise, evler ve hayvanlar vatandaşların yoğun müdahalesi sonucu yanmaktan son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle sınırları içerisindeki Ayatekla kilisesinin de bulunduğu Becili mevkisinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangının çıktığı alanın tamamen kurumuş otluk olması ve şiddetli rüzgar esmesi yangının bir anda büyümesine sebep oldu. Evlerin, küçük ve büyükbaş hayvanların, samanlıkların bulunduğu alana çok kısa bir sürede ulaşan yangının söndürülmesi için bölgede ikamet eden vatandaşlar ve Ayatekla kilisesinde çalışan işçiler anında müdahale etti.

Kilise çalışanları ellerinde kova, kürek ve su hortumları ile yangının kiliseye gelmesini engellemeye çalışırken, vatandaşlar da hayvanlarını ve ahırlarda bulunan malzemelerini kurtarmaya çalıştı. Bütün uğraşlara rağmen, bir samanlık alevler içinde kaldı.

Yangına Mersin Büyükşehir İtfaiyesi, Silifke Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, 1 yangın helikopteri ve vatandaşlar müdahale ederek söndürdü.

Vatandaşlar bölgenin taşlık bir alan olduğu için boş olduğunu, her yerin kuru otla kaplı bulunduğunu ve yangına çok elverişliği olduğunu belirtirken, yine o bölgede yol kenarında alkol almaya gelenlerin attığı sigaradan dolayı birçok kez yangın çıktığını ifade ettiler.

Yangınla ilgili soruşturma devam ederken, kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.