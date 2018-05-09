Evde eğitim gören Toprak’a doğum günü sürprizi

sınıf öğrencisi Toprak Boyu’na doğum günü sürprizi yapıldı.

Yunus Emre İlkokulu 1.sınıf öğrencisi Toprak Boyu’na İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kalaycı ve Yunus Emre İlkokulu Müdürü Ferhettin Züngür ortaklığında sürpriz bir doğum günü hazırlandı. Büyük mutluluk yaşayan Toprak’ın doğum günü pastasını kesmesinin ardından hediyeler takdim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kalaycı, Tarsus’ta eğitim çıtasını yükseltmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, çocukların geleceği için tüm birimlerin ve ailelerinin koordineli bir şekilde çalışacağını ifade etti.