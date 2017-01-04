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04 Ocak 2017 13:29

Evi göçen aileye belediye sahip çıktı

Evi göçen aileye belediye sahip çıktı

04 Ocak 2017 13:29

Mersin’in Mut ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle evi göçen aileye belediye sahip çıktı.
Mut Belediyesi, yoğun kar yağışından zarar görenlere yardım seferberliği başlattı. Evleri zarar görenlerin, mağdur olmamaları için tespit, durum değerlendirmesi ve acil müdahale başlıkları altında çalışma yürüten ekipler, İlçeye bağlı Kelceköy Mahallesi’nde kar yağışı sonrası evi göçen Tur ailesine yardım etti. Aileyi ilk olarak ilçe merkezinde ki bir otele yerleştiren Mut Belediyesi, evinin durumu hakkında nasıl bir yol izleneceği konusunda çalışmalara başladı.
Konu hakkında bilgi veren Başkan Nebi Yılmaz, “Bildiğiniz gibi ilçemiz yoğun bir kar yağışının etkisi altında kaldı. Birçok vatandaşımız mağdur oldu. Tarım ve hayvancılıktan tutunda elektrik kesintisine, sağlık sorunlarından tutunda maddi zararlara kadar her şey önümüze geldi. İlçemiz Kelceköy Mahallesindeki Ayşe ve Muhammet Tur isimli ailemiz de evleri göçen, mağdur vatandaşlarımızdan. Biz öncelikle kendilerini otele yerleştirdik. Bütün masraflarını karşılıyoruz. Ailemizin, evde bakım hizmetleri kapsamında sağlık kontrolünden geçmesi için gerekli müracaatları yaptık. Kendileriyle yakından alakadar oluyoruz. Bizim anlayışımızda belediyecilik darda kalanın yanında olmak ve baba ocağından sonra en güvenilir adres olmak vardır” dedi.
Evleri göçen Ayşe ve Muhammet Tur çifti ise, Allah Belediyemizden razı olsun. Bize sahip çıktılar" dedi.



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