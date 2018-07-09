Evi terk eden adam aç kalınca bulundu

İlçeye bağlı Çınarlı Mahallesi’nde oturan ve 6 yıldır eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk babası Abit Şan (45), 23 Mayıs’ta bir not bırakıp ayrıldığı evine bir daha dönmedi. 48 gündür haber alınamayan Şan için 4 Temmuz günü İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT, jandarma timleri ve mahalle sakinlerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik grup, mahalle çevresinde ve dağlık alanda arama yaptı. Arama sırasında hiçbir bulguya rastlanmadı.

Dağlık bölgede açlığa dayanamayıp bitkin düşen Abit Şan, önceden de çalışmış olduğu Çınarlı Mahallesi’nde bulunan bir maden ocağına ekmek ve bir miktar yiyecek almaya geldi. Çalışanların, kayıp ve aranan şahsın şu an yanlarında olduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri sabah saat 06.00 sıralarında Abit Şan’ı hastaneye götürdü. Sağlık kontrolünden geçirilen Şan daha sonra ailesine teslim edildi.

Eşi ve çocuklarından ayrıldıktan sonra bunalıma girdiğini belirten Şan’ın verdiği ifadesinde, "Eve not bıraktım ve canıma kıymak için bir ip aldım. Dağa çıktım ama bir türlü kendi canıma kıymaya karar veremedim. Yaşamımı ise dağda doğal yetişen menengiç yiyerek ve su içerek sürdürdüm. En sonunda açlığa dayanamayınca önceden çalışmış olduğum bir maden ocağına gidip yiyecek alıp yedim. Sonra jandarma ekipleri gelerek beni götürdü" dediği öğrenildi.

Mehmet Şan, amcasının sağ salim bulunmasına çok sevindiklerini belirterek, "Bitkin olması tabii ki 48 gündür dağda yaşam mücadelesi vermekten kaynaklanıyor. Tıraşını yaptırdım artık onu bir yere göndermem. Morale ve bakıma ihtiyacı var" dedi.